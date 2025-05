Gabry Ponte porta Tutta l’Italia in finale all’Eurovision c’è anche Tommy Cash | quali sono i primi 10 Paesi qualificati

Gabry Ponte riporta San Marino in finale all'Eurovision 2025 con il brano "Tutta l'Italia", dopo un'assenza dal 2021. Insieme a lui, anche Tommy Cash rappresenterà l'Estonia. Scopriamo i dieci paesi che si sono qualificati per la fase conclusiva della competizione che si svolgerà a Basilea il 17 maggio.

Ci sarà anche Gabry Ponte per San Marino alla finale dell’Eurovision 2025. Era dal 2021 che il Paese del Titano non si qualificava per la fase conclusiva della gara. Ci sarà quindi il brano Tutta l’Italia nella finale di Basilea di sabato 17 maggio. Passa il turno anche Tommy Cash per l’Estonia. Il suo Espresso macchiato punta così dritto alla vittoria dell’edizione svizzera. I primi 10 Paesi qualificati per la finale dell’Eurovision. Norvegia – Kyle Alessandro: Lighter . Albania – Shkodra Elektronike: Zjerm. Svezia – KAJ: Bara bada bastu. Islanda – Væb: Róa. Paesi Bassi – Claude: C’est la vie . Polonia – Justyna Steczkowska: Gaja. San Marino – Gabry Ponte: Tutta l’Italia. Estonia – Tommy Cash: Espresso macchiato. Portogallo – Napa: Deslocado. Ucraina – Ziferblat: Bird of Pray. Lo speciale Eurovision 2025. 🔗Leggi su Open.online