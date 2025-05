Gabry Ponte fa ballare l’Eurovision 2025 con Tutta l’Italia

Gabry Ponte conquista l'Eurovision Song Contest 2025, trascinando il pubblico con il suo brano "Tutta l'Italia". La sua energia contagiosa e il ritmo travolgente fanno ballare l'intera arena, consolidando il suo status di icona della musica italiana. Scopri di più su questa performance indimenticabile nell'articolo di Novella 2000.

Gabry Ponte fa ballare l’Eurovision 2025 con Tutta l’Italia - Nel corso della prima semifinale infatti Gabry Ponte è salito sul palco e con la sua Tutta l’Italia ha fatto ballare e scatenare tutto l’Eurovision 2025. L’esibizione naturalmente ha conquistato il ... 🔗novella2000.it

Gabry Ponte: stasera canto “Tutta l'Italia” per la prima volta dal vivo - Stasera tutta l’Italia canterà “Tutta l’Italia”, il brano di Gabry Ponte in competizione all’Eurovision Song Contest che, però, gareggia per San Marino. Diretta su Raidue, a partire dalle 21 per la pr ... 🔗msn.com

Eurovision Song Contest, Gabry Ponte: chi è il deejay in gara per San Marino - Il Dj e il producer torinese gareggerà per San Marino con 'Tutta l’Italia', sigla ufficiale del Festival di Sanremo 2025 ... 🔗msn.com

