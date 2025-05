Gabry Ponte all' Eurovision 2025 chi è il dj che gareggia per San Marino | età dove vive i figli la malattia la carriera e il successo social

Gabry Ponte, il celebre DJ e produttore musicale, rappresenterà San Marino all'Eurovision 2025 con la sua travolgente canzone "Tutta l'Italia", già trionfatrice al Sanmarino Song Contest. Con una carriera ricca di successi e un'energia contagiosa, Ponte conquista il pubblico di tutte le età. Scopriamo di più sulla sua vita, la famiglia e le sfide affrontate.

Eurovision: Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest 2025 con Tutta l'Italia

Il celebre DJ e produttore italiano Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest 2025 con il brano "Tutta l'Italia", guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea.