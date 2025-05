Gabriella Sabatino neo dottoressa in beni culturali

La redazione di ViterboToday si unisce con entusiasmo e orgoglio a Gabriella Sofia Sabatino, neo dottoressa in Scienze dei Beni Culturali. Un traguardo straordinario che celebra il suo impegno e la passione per la valorizzazione del patrimonio culturale, culminato nella discussione della tesi presso l'Università della Tuscia. Un meritato riconoscimento per un percorso di studi dedicato.

