Fuschini FI | Mastella gira la frittata L’Area Vasta non è la sua personale mappa elettorale

Mastella cerca di ribaltare la situazione riguardo all'esclusione del Comune di Ceppaloni dall'Area Vasta, utilizzando argomentazioni poco credibili. Invece di affrontare la realtà, tenta di "girare la frittata", mostrando una mancanza di rispetto nei confronti della comunità che lo ha sostenuto. Il suo comportamento fa sorgere interrogativi sulla sua reale intenzione.

Tempo di lettura: 3 minuti"Mastellagira la frittata, come suo solito. Invece di ammettere lo sgarbo istituzionale compiuto nei confronti della comunità che gli ha dato i natali tenta goffamente da giustificare l'esclusione del Comune di Ceppaloni dalL'AreaVasta con argomentazioni inconsistenti e politicamente miopi", così Vincenzo Fuschini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale."Siamo chiari: anche a fronte di eventuali e legittime critiche che potrebbero essere rivolte al progetto, un Sindaco maturo, serio e rispettoso delle istituzioni avrebbe invitato comunque il Comune di Ceppaloni a partecipare all'iniziativa, perché ha piena contiguità territoriale con Benevento ed è perfettamente coerente con l'impianto dell'accordo.La verità è che si è trattato di una scelta politica, di parte, come tante nella storia politica e amministrativa di Mastella.

