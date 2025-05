Furto all' edicola di via Robertelli | ingenti i danni magro il bottino

Un nuovo colpo all'edicola di via Robertelli: è il quinto furto in pochi mesi. I malviventi, verosimilmente uno solo, hanno forzato la saracinesca e danneggiato una vetrata, causando ingenti danni. Tuttavia, il bottino è stato deludente, limitandosi a un valore esiguo. La situazione preoccupa i residenti e i commercianti della zona.

Quinto Furto nel giro di pochi mesi all'edicola-rivendita di casalinghi situata in via Robertelli, adiacente al mercato rionale di Torrione. I danniI malviventi (anche se potrebbe essere uno solo) hanno forzato la saracinesca e danneggiato una delle vetrate. Il bottino è stato magro, solo.

