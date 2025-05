Furto al Laboratorio Giambellino | rubati proiettori pc e cavi a rischio la rassegna Scendi c' è il cinema

Un furto ha colpito il Laboratorio di quartiere Giambellino-Lorenteggio, mettendo a rischio la storica rassegna estiva "Scendi, c'è il cinema". Rubati proiettori, impianto audio e PC portatile, per un valore complessivo di circa 12mila euro. I volontari, impegnati da 13 anni nell’iniziativa, si trovano ora a dover affrontare una difficile situazione.

Un Furto da circa 12mila euro che.

