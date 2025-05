Furigrotta rapina alle poste di via Caravaggio | uno dei banditi era in permesso per visita medica

Questa mattina a Napoli, l'ufficio postale di via Caravaggio è stato teatro di una rapina audace, compiuta da due banditi. Tra di loro, uno è stato arrestato dalla Polizia di Stato mentre si trovava in permesso per visita medica, nonostante fosse già in regime di arresti domiciliari per precedenti reati.

È stato arrestato dalla Polizia di Stato uno dei due rapinatori che questa mattina hanno messo a segno un colpo nell’ufficio postale di via Michelangelo Da Caravaggio, a Napoli. L’uomo, già condannato in via definitiva per rapina, si trovava agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, concessi per motivi di salute. Furigrotta, rapinaalleposte di .L'articolo Furigrotta, rapinaalleposte di via Caravaggio: uno dei banditi era in permesso per visitamedica Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Furigrotta, rapina alle poste di via Caravaggio: uno dei banditi era in permesso per visita medica

