Furci due nuove colonnine per auto elettriche all’ufficio postale | accessibili 24 ore su 24

Furci si arricchisce di due nuove colonnine per la ricarica di auto elettriche presso l'ufficio postale, disponibili 24 ore su 24. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel potenziamento delle infrastrutture per la mobilità elettrica nella provincia di Chieti, seguendo l'esempio di Monteodorisio e Palombaro, a beneficio di tutti i cittadini.

Continua il piano di diffusione delle infrastrutture per la mobilità elettrica in provincia di Chieti. Dopo Monteodorisio e Palombaro, anche l’ufficio postale di Furci ha ora due colonnine di ricarica per veicoli elettrici, accessibili a tutti i cittadini, 24 ore su 24, secondo le condizioni del. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Furci, due nuove colonnine per auto elettriche all’ufficio postale: accessibili 24 ore su 24

