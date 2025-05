Fuori tutto! Trump shock li ha cacciati davvero! Mai successo

Durante l'ultimo viaggio presidenziale verso il Medio Oriente, l'amministrazione Trump ha preso una decisione senza precedenti, escludendo i principali giornalisti dall’aereo Air Force One. Questa scelta comunicativa ha scatenato un acceso dibattito tra professionisti dell'informazione, suscitando shock e indignazione per le implicazioni sulla libertà di stampa e sull'accesso alle notizie.

La decisione ha immediatamente innescato una presa di posizione da parte dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, che ha espresso formalmente il proprio disappunto per l'esclusione.«Un torto agli americani»: la protesta dei corrispondentiIn un comunicato diffuso a margine della partenza, l'associazione ha duramente criticato quanto avvenuto: «Escludere le agenzie di stampa è un torto agli americani che hanno bisogno di notizie sul loro presidente, soprattutto durante i viaggi all'estero dove tutto può succedere e le conseguenze possono avere un impatto sul mondo intero».