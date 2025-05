Fuori i soldi o ti buchiamo! rapinato in casa a San Giovanni in Persiceto | catturati i tre giovani ladri

Tre giovani sono stati arrestati a San Giovanni in Persiceto dopo aver rapinato un anziano nella sua abitazione. Minacciato con forbici e coltello, la vittima si è trovata nel terrore mentre i ladri, con un atteggiamento aggressivo, esigevano denaro contante. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha portato alla cattura dei malviventi, mettendo fine a questa inquietante vicenda.

Tre giovani arrestati a San Giovanni in Persiceto per rapina aggravata ai danni di un anziano, minacciato con forbici e coltello.

