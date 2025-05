Funivia di Taormina bloccata e passeggeri sospesi in aria l' esercitazione del Soccorso Alpino

La funivia di Taormina ha vissuto un'emozionante esercitazione di soccorso, con passeggeri bloccati in cabine sospese. Il Soccorso Alpino (CNSAS) è intervenuto per garantire una rapida evacuazione in sicurezza, mettendo in pratica tecniche fondamentali per affrontare situazioni di emergenza. Un incontro tra adrenalina e professionalità, che ha messo alla prova le abilità degli operatori di soccorso.

Il blocco della Funivia di #Taormina, i passeggeri che rimangono all'interno delle cabine sospese lungo i cavi, il SoccorsoAlpino (CNSAS) che interviene per la loro rapida evacuazione in sicurezza.E' questo lo scenario della simulazione nella quale si sono addestrati, nella giornata di.

