Fumarola Italia ed Europa si facciano trovare pronte sui dazi

La questione dei dazi suscita grande preoccupazione in Italia e in Europa. In un contesto di cambiamenti economici, è fondamentale attuare misure di protezione per il lavoro e le imprese, mentre si cercano al contempo nuove opportunità commerciali. La segretaria generale avverte sull'importanza di farsi trovare pronte in questi giorni decisivi.

PALERMO (ITALPRESS) – "Il tema dei dazi ci preoccupa molto: questi giorni sono fondamentali per l'Italia e l'Europa non solo per mettere in atto protezioni del lavoro e delle imprese, ma anche per esplorare nuovi mercati e altre situazioni commerciali". Lo sottolinea la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola a margine del congresso regionale del sindacato, al San Paolo Palace Hotel di Palermo. "Non si deve perdere tempo né immaginare di fare da soli, perché il rischio è di rimanere marginali rispetto all'economia più generale – aggiunge Fumarola – Italia ed Europa devono farsi trovarepronte laddove Trump dovesse cambiare idea, perché ci ha abituati a partite di poker sui generis: dobbiamo essere consapevoli che si rischia la perdita di 55mila posti di lavoro e di 14 miliardi di euro e farci trovare pronti".

Fumarola “Insistere sugli investimenti per generare una buona occupazione” - Le parole della segretaria generale della Cisl Fumarola "Insistere sugli investimenti per generare una buona occupazione" ... 🔗msn.com

Un altro assist di Fumarola (Cisl) alla Confindustria e a Meloni: “Non andate a votare ai referendum” - Il presidente Usa possibilista sui colloqui previsti per giovedì in Turchia. Il Cremlino respinge la minaccia di nuove sanzioni Ue in caso di no al cessate il fuoco. Kiev: "Mosca ignora l'offerta di ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Dazi : prove di disgelo tra Stati Uniti e Cina

Prove del dialogo tra Stati Uniti e Cina sulle questioni commerciali. Il vice premier cinese Liu He e la rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai hanno avuto una "conversazione franca, pragmatica e costruttiva", afferma il ministero del Commercio di Pechino.