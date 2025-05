Fuga dall’asilo per due bimbi di 5 anni | un cancello rotto e nessuno se ne accorge

Due bambini di 5 anni sono riusciti a fuggire da un asilo nel Trevigiano, percorrendo quasi un chilometro senza essere notati. Il misfatto è avvenuto a causa di un cancello rotto e di gravi mancanze nei controlli di sicurezza, sollevando interrogativi su come possa accadere che i più piccoli si allontanino senza alcuna supervisione.

