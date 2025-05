Fuga dal mondo perfetto di Adriano Zanatta | quando arriva il momento di scegliere

In "Fuga dal mondo perfetto" di Adriano Zanatta, Rod ed Ernesto, due uomini dalle vite opposte, si scambiano i ruoli in un futuro distopico. Poco dopo, si trovano di fronte a una scelta cruciale: rimanere nella loro nuova realtà o tornare alle proprie esistenze. Un'avvincente esplorazione delle identità e delle possibilità nel nostro tempo.

"Fuga dal mondoperfetto" di AdrianoZanatta ha come protagonisti Rod ed Ernesto, due uomini che vivono realtà contrapposte e che si ritroveranno a scambiarsi il posto per un breve lasso di tempo, dovendo poi decidere cosa fare delle loro esistenze. Ci troviamo in un futuro prossimo in cui la Terra, dopo una disastrosa pandemia, è stata divisa in due aree per gestire al meglio ciò che è rimasto della razza umana: i più ricchi, una minoranza, sono stati trasferiti nel mondoperfetto, la zona del pianeta corrispondente alle due Americhe e all'Europa, mentre i restanti sono finiti nel mondo Libero, la porzione più grande della Terra comprendente l'Asia, l'Africa e l'Oceania.Nel mondoperfetto si è puntato tutto sul progresso tecnologico, ed è nata una società dominata completamente dalle intelligenze artificiali; ogni attività umana è stata strutturata in modo funzionale ed efficiente, e per mantenere questo status quo sono state limitate le libertà individuali, costringendo le persone a non intrattenere rapporti interpersonali e a interfacciarsi quasi esclusivamente con la virtualità, ad esclusione dei colleghi di lavoro e dei propri coniugi – scelti in base a una selezione razionale.