frosinone ha il conto più salato per le mense scolastiche nel lazio

Frosinone si distingue nel Lazio per il costo elevato delle mense scolastiche, con un spesa di 5,37 euro a pasto. Questo si traduce in 107 euro al mese e 967 euro all'anno, gravando in modo significativo sulle famiglie, che si trovano a pagare quasi 300 euro di più rispetto a quelle romane. I dati provengono da un'indagine recente.

