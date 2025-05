Frosinone Bianco sull’arrivo in zona play-out | La tensione gioca brutti scherzi Prepariamoli come abbiamo fatto in queste 12 gare

Il Frosinone, guidato da Paolo Bianco, si trova in una situazione delicata in zona playout, nonostante il successo contro il Sassuolo. La tensione gioca brutti scherzi e la preparazione sarà fondamentale per affrontare le prossime sfide. Bianco invita la squadra a mantenere la stessa determinazione mostrata nelle ultime dodici partite per conquistare la salvezza.

