Frontale al porto tra auto e furgone mezzi distrutti | ferita una ragazza di 26 anni

Oggi pomeriggio, un incidente stradale al porto di Ancona ha visto coinvolti un furgone e un'auto, con conseguenze gravi per una ragazza di 26 anni. Il sinistro, avvenuto nei pressi della dogana, ha causato mezzi distrutti e destato preoccupazione. Le cause sono attualmente in fase di accertamento.

ANCONA - E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio al porto di Ancona, nei pressi della dogana. Per cause in fase di accertamento un furgone si è scontrato frontalmente con un'auto. Ad avere la peggio una ragazza di 26 anni che si trovava a bordo dell'automobile. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Frontale al porto tra auto e furgone, mezzi distrutti: ferita una ragazza di 26 anni

