Friuli svolta nella sanità | stop agli interventi oncologici al Policlinico

Il Friuli compie una svolta nella sanità con l'annuncio di un cambio significativo nella gestione degli interventi oncologici. A partire da ora, il settore privato non sarà coinvolto e tutte le operazioni saranno completamente affidate agli ospedali pubblici, garantendo così un'assistenza più integrata e di qualità per i pazienti oncologici.

"Abbiamo stabilito un cambio di rotta significativo: il settore privato uscirà dal perimetro degli interventioncologici, che saranno integralmente gestiti all'interno degli ospedali pubblici. Stiamo procedendo in questa direzione, rispettando scrupolosamente la tempistica e gli obiettivi. 🔗Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Friuli, svolta nella sanità: stop agli interventi oncologici al Policlinico

