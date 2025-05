Fritz!Box 7690 la recensione | AVM si fregia del Wi-Fi 7

Il Fritz!Box 7690 di AVM, lanciato a settembre 2024, si presenta come il nuovo top di gamma nel segmento dei router, vantando il supporto per il Wi-Fi 7. Insieme al modello 5590 Pro, questo dispositivo si propone come la soluzione ideale per le abitazioni e gli uffici piccoli, offrendo prestazioni eccezionali e tecnologia all'avanguardia.

Lanciato sul mercato italiano nel settembre 2024, il Fritz!Box 7690 è il nuovo router di fascia alta di AVM che (insieme al suo fratello maggiore, il 5590 Pro) rappresenta il non plus ultra della produzione dell’azienda tedesca sul mercato domestico e su quello dello small office. Progettato per anticipare le esigenze di connettività domestiche e professionali dei prossimi anni, il Fritz!Box 7690 è il diretto successore del 7590 AX, un router tutt’ora molto valido ed utilizzato nonostante sia stato ormai lanciato otto anni fa (nel 2022) che introdusse il Wi-Fi 6 e lo standard 802.11ax, risultando ancora oggi un prodotto piuttosto attuale.Il Fritz!Box 7690 evolve ancora di più le caratteristiche del 7590 AX integrando diverse nuove tecnologie fra cui il Wi-Fi 7 che è la Feature più pubblicizzata da AVM sulla nuova serie dei loro prodotti. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Fritz!Box 7690, la recensione: AVM si fregia del Wi-Fi 7

