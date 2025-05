Frigo vuoto per il Ramadan marito e moglie litigano lanciandosi cibo e pacchi di pasta

In un'insolita e accesa lite domestica, una coppia si trova a discutere animatamente riguardo a un frigo vuoto in vista del Ramadan. La mancanza di cibo genera tensioni, culminando in un lancio di pacchi di pasta. La situazione sfocia in un ricorso legale, rivelando la complessità delle relazioni familiari e delle tradizioni culturali.

La moglie si arrabbia perché in Frigo non ci sono alimenti per il Ramadan, lui la colpisce con dei pacchi di pasta. È quanto emerso nel corso della discussione di un ricorso davanti ai giudici del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, presentato dall’uomo dopo che gli avevano revocato. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Frigo vuoto per il Ramadan, marito e moglie litigano lanciandosi cibo e pacchi di pasta

Potrebbe interessarti su Zazoom

Israele rivendica successi su Hamas e si prepara per un ramadan del terrore

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha recentemente confermato i successi militari di Israele contro Hamas, sottolineando l'uccisione di figure chiave dell'organizzazione, tra cui Saleh al-Arouri, vice presidente del Politburo di Hamas.