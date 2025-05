Francisco Cerundolo pronto alla sfida contro Sinner | Ho vinto tante partite affrontarlo mi dà grandi motivazioni

Francisco Cerundolo si prepara ad affrontare Jannik Sinner negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Dopo aver battuto facilmente Sebastian Ofner, l'argentino si sente motivato e pronto per questa sfida, avendo collezionato numerose vittorie in stagione. La partita promette intensità e un confronto entusiasmante tra due talenti del tennis.

FranciscoCerundolo sarà quest'oggi l'avversario di Jannik Sinner negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis. L'argentino ha sconfitto ieri piuttosto agevolmente l'austriaco Sebastian Ofner, in una stagione in cui di partite ne ha vinte diverse, reduce dalle semifinali nel recente Masters1000 di Madrid.Un tennista in forma, quindi, che rappresenterà un bel banco di prova per Sinner, tornato a giocare dopo tre mesi di stop per la vicenda "Clostebol". Non è al 100% Jannik e non potrebbe essere altrimenti. Impossibile avere un rendimento eccelso, visto che il ritmo partita non si può ricreare in allenamento. Per questo, la partita odierna assume dei connotati importanti anche per capire a che punto sia l'azzurro.Lo stesso ragionamento, però, può valere per Cerundolo.