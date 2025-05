Francien Regelink ad Arezzo presenta | Strafare La mia vita irrequieta con l’adhd

Francien Regelink sarà ad Arezzo mercoledì 21 maggio alle 9:30 per presentare il suo libro "Strafare. La mia vita (irre)quieta con l’ADHD" presso l'Università di Siena. In visita in Italia dal 18 al 21 maggio, l'autrice condividerà la sua esperienza personale e offrirà spunti di riflessione sul tema dell'ADHD. Un evento da non perdere!

Mercoledì 21 maggio ore 9:30 presso l'Università di Siena Arezzo (viale Cittadini, 33 - Arezzo) protagonista della giornata sarà Francien Regelink, l’autrice di “Strafare. La mia vita (irre)quieta con l’adhd”. L’autrice sarà in Italia dal 18 al 21 maggio per un tour di promozione del libro che. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Francien Regelink ad Arezzo presenta: “Strafare. La mia vita (irre)quieta con l’adhd”

Ne parlano su altre fonti

Francien Regelink ad Arezzo presenta: “Strafare. La mia vita (irre)quieta con l’adhd”

Segnala arezzonotizie.it: Mercoledì 21 maggio ore 9:30 presso l'Università di Siena Arezzo (viale Cittadini, 33 - Arezzo) protagonista della giornata sarà Francien Regelink, l’autrice di “Strafare. La mia vita (irre)quieta con ...

Vivere con l’ADHD: sfide, speranza e ironia nel libro di Francien Regelink

superando.it scrive: In Strafare. La mia vita (irre)quieta con l’adhd niente è logico e tutto è possibile, è una lettura che ci aiuta a pensare in termini di possibilità e non di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Arezzo - bimbo cade da finestra: è in codice rosso

Cronaca - Un bambino di 4 anni è caduto dalla finestra di un appartamento di via del Trionfo ad Arezzo, posto al terzo piano.