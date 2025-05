Francia follia ecologista | vogliono vietare il formaggio

In Francia, la follia ecologista sta raggiungendo nuove vette: si parla di vietare il formaggio. Il celebre adagio di Charles de Gaulle, che metteva in discussione il governare un Paese con 246 varietà di formaggio, risuona oggi in un contesto in cui le tradizioni culinarie sembrano minacciate da politiche ecologiche estrema. Ma cosa succederà al patrimonio gastronomico francese?

È noto l’adagio di Charles de Gaulle: «Come si può governare un Paese con 246 varietà di formaggio?». Il generale, eroe della Resistenza, l’uomo dell’appello del 18 giugno 1940, nonché fondatore della Quinta Repubblica, non sapeva che l’Italia ne ha quasi il doppio, 487. Ma il (. ) formaggio, anzi “le fromage”, resta innegabilmente un’eccellenza francese, un orgoglio nazionale, un simbolo della force de frappe gastronomica d’oltralpe. Nessuno in Francia oserebbe mai mettere in discussione il formaggio, sia esso fresco, stagionato o spalmabile. O meglio quasi nessuno. Perché gli ecologisti, anzi i khmer verdi, come li chiama il Figaro, hanno deciso di oltrepassare ancora una volta il limite del ridicolo: affermando che i francesi dovrebbero smetterla di mangiare quel delizioso formaggio a pasta pressata da latte crudo di vacca che è il comté, perché inquina l’ambiente. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Francia, follia ecologista: vogliono vietare il formaggio

