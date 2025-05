Francia e fine vita | tutti i pericoli della proposta di legge 1100

La Francia sta affrontando un dibattito cruciale sul fine vita, accentuato dalla proposta di legge 1100. La Societé Française d’Accompagnement et Soins Palliatifs (Sfap) ha recentemente pubblicato un documento di “Décryptage” che analizza i pericoli e le implicazioni di questa iniziativa legislativa, evidenziando le preoccupazioni legate alla qualità della vita e alla dignità dei pazienti.

La Societé Française d’Accompagnement et Soins Palliatifs (Sfap) ha da poco pubblicato un testo di “Décryptage” (di “decodificazione”) sulla proposta di legge1100 sul 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Francia e fine vita: tutti i pericoli della proposta di legge 1100

