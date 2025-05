Francia | Depardieu condannato a 18 mesi con sospensione pena per aggressione sessuale

Gérard Depardieu, celebre attore francese, è stato condannato dal tribunale di Parigi a 18 mesi di reclusione con sospensione della pena per aggressione sessuale nei confronti di due donne sul set di un film nel 2021. La sentenza segna un capitolo controverso nella carriera del 76enne artista.

Parigi (Francia), 13 mag. (LaPresseAP) – Il tribunale di Parigi ha giudicato l’attore Gérard Depardieu colpevole di aver aggredito sessualmente due donne sul set di un film nel 2021, condannandolo a 18 mesi di reclusione con sospensione della pena. L’attore, 76 anni, è stato condannato per aver palpeggiato una costumista di 54 anni e un’assistente di 34 anni durante le riprese di ‘Les Volets Verts’. Il caso è stato ampiamente considerato come un test fondamentale per il post-#MeToo per valutare come la società francese e l’industria cinematografica affrontino le accuse di molestie sessuali che coinvolgono personaggi di spicco. Depardieu ha negato le accuse. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia: Depardieu condannato a 18 mesi con sospensione pena per aggressione sessuale

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Francia, Gerard Deparideu condannato a 18 mesi per abuso sessuale - Gérard Depardieu è stato condannato in Francia a 18 mesi di carcere con la condizionale per aggressioni sessuali. L'attore francese di 76 anni viene dunque ... 🔗ilmessaggero.it

Depardieu, condannato a 18 mesi per abuso sessuale - Gérard Depardieu è stato condannato in Francia a 18 mesi di carcere con la condizionale per aggressioni sessuali. L'attore francese di 76 anni viene dunque ... 🔗ilgazzettino.it

Gerard Depardieu condannato a un anno e mezzo per violenza sessuale - Gérard Depardieu è stato condannato in Francia a 18 mesi di carcere con la condizionale per aggressioni sessuali. L'attore francese di 76 anni viene dunque ... 🔗leggo.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Depardieu-Barillari - Candela: Rivalità tra Francia e Italia non c'entra

Cronaca - I tre cazzotti al volto che avrebbe sferrato l'attore Gerard Depardieu al king dei paparazzi Rino Barillari hanno riacceso, insieme ai fari di una spenta Dolce Vita, pure quelli di una eterna, latente rivalità tra francesi e italiani.