Francesco Scognamiglio recupera il marchio e lancia collezione da Palazzo Reale di Napoli

Francesco Scognamiglio riporta in vita il suo marchio con un evento esclusivo al Palazzo Reale di Napoli. Con il recupero integrale dei diritti d’uso, il celebre stilista napoletano è pronto a lanciare una collezione che unisce moda e arte, dando inizio a un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera.

FrancescoScognamiglio ha annunciato una svolta decisiva nel percorso del marchio che porta il suo nome, svelando il recupero integrale del 100% dei diritti d’uso. Dopo una serie di trattative complesse, il rinomato stilista napoletano è pronto a scrivere un nuovo capitolo, in cui la moda, l’arte e l’identità personale si fondono armoniosamente in un . L'articolo FrancescoScognamigliorecupera il marchio e lanciacollezione da PalazzoReale di Napoli è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Francesco Scognamiglio recupera il marchio e lancia collezione da Palazzo Reale di Napoli

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Francesco Scognamiglio ricompra il suo marchio e punta al rilancio con un evento a Napoli

Segnala fashionunited.it: Lo stilista Francesco Scognamiglio ricompra il suo marchio dal fondo malese Y Capital Management a cui lo aveva ceduto nel 2021, successivamente ...

Francesco Scognamiglio riacquista il suo marchio e torna con evento couture

Si legge su adnkronos.com: Lo stilista ricomincia da Napoli in occasione del suo 50esimo compleanno: "Riparto da me e dalla mia città" ...

Francesco Scognamiglio torna proprietario del suo marchio

Riporta msn.com: Francesco Scognamiglio ha ricomprato il marchio che porta il suo nome dal fondo di investimento Y Capital Management, cui lo aveva ceduto nel 2021. (ANSA) ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Un Logo Per Piccole Attività: Rendi Il Tuo Marchio Riconoscibile

Come si crea un logo per piccole attività? I migliori generatori di loghi online. Leggi tutte le peculiarità e scopri come sviluppare un logo per piccole attività, rendendolo memorabile e riconoscibile.