Francesco Gabbani in radio il brano Così come mi viene

Francesco Gabbani torna in radio con "Così come mi viene", il nuovo singolo estratto dal suo sesto album, "Dalla tua parte", pubblicato a febbraio. Il brano, in uscita il 16 maggio, promette di catturare l'attenzione dei fan, continuando il percorso artistico del cantautore toscano. Non perdere questa nuova emozionante canzone!

In radioCosìcome mi viene, il nuovo singolo di FrancescoGabbani contenuto nell’ultimo album Dalla tua parteEsce il 16 maggio nelle radioCosìcome mi viene, il nuovo singolo di FrancescoGabbani contenuto nell’ultimo lavoro Dalla tua parte, il suo sesto album in studio pubblicato a febbraio da BMG. Il brano è prodotto dai Room 9.“La canzone” racconta Francesco “ricorda il potere delle canzoni che vengono a prenderci nel traffico dei pensieri e ci portano via, ci fanno fischiettare, o ballare. Tutti dovremmo avere una canzone da cantare a braccia spalancate sul palco di Sanremo. Una canzone semplice e bella, senza pretese, senza senso, da cantare Cosìcome ci viene, che non faccia troppo pensare, ma solo star bene.”È proprio questa l’essenza del brano: un inno alla libertà emotiva, all’amore che non ha bisogno di essere spiegato, alla leggerezza che non è superficialità ma respiro. 🔗Leggi su .com © .com - Francesco Gabbani, in radio il brano Così come mi viene

Se ne parla anche su altri siti

"Così come mi viene" è il nuovo singolo di Francesco Gabbani - Milano, 13 mag. (askanews) - Esce il 16 maggio nelle radio 'Così come mi viene' il nuovo singolo di Francesco Gabbani contenuto nell'ultimo ... 🔗spettacoli.tiscali.it

Ne Vedremo delle Belle, Francesco Gabbani canta "Viva la vita" - Francesco Gabbani è stata ospite dell'ultima puntata di “Ne Vedremo delle Belle”, il talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Il cantante ha eseguito il brano “Viva la vita”. Il programma ... 🔗rainews.it

Dove vive Francesco Gabbani: la casa del cantante toscano - La dimora di Francesco Gabbani è un sogno ad occhi aperti. Ecco dove vive il famoso cantante di Carrara. Le foto sono virali. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesco Gabbani : La mia Einstein non allineata alla banalit? di certa musica di oggi

Francesco Gabbani ha spiegato di non aver scritto durante il primo lockdown, periodo rivelatosi per? fertile e dal quale ora raccoglie una serie di input .