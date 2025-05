Francesco Calvo saluta la Juventus | sarà una nuova rivoluzione in dirigenza? Cosa sappiamo oggi

Francesco Calvo saluta la Juventus, aprendo le porte a una nuova rivoluzione nel club torinese. Questo addio, diverso dai precedenti, segna un cambiamento significativo per la dirigenza e le future sfide che attenderanno i protagonisti nel loro nuovo percorso. Scopriamo insieme quali sono le novità e le conseguenze di questo passaggio.

Un nuovo addio, stavolta diverso dal precedente, per gli uomini che compongono la Juventus e per la missione che gli sarà affidata altrove. Francesco. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Perché le dimissioni di Francesco Calvo sono uno scossone per la nuova Juventus pensata da Elkann - Francesco Calvo ha presentato le sue dimissioni dalla Juventus. Il dirigente bianconero andrà all’Aston Villa in Premier ricoprendo il ruolo di CEO del club inglese. 🔗fanpage.it

Juventus, Calvo lascia il club: sarà il nuovo CEO dell’Aston Villa - Francesco Calvo lascerà la Juventus: l'attuale Managing Director Revenue & Football Development sarà il nuovo CEO dell'Aston Villa ... 🔗gianlucadimarzio.com

