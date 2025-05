Francesco Calvo lascia la Juventus | sarà Ceo dell’Aston Villa

Francesco Calvo lascia la Juventus per assumere il ruolo di CEO dell'Aston Villa. L'attuale Managing Director Revenue & Institutional Relations bianconero chiuderà la sua esperienza in un momento critico per il club torinese, segnando una svolta significativa nella sua carriera e nel panorama calcistico italiano e britannico.

Importante scossone in casa bianconera. FrancescoCalvo, attuale Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus, lascerà il suo incarico al termine della stagione. Diventerà nuovo Ceo dell’AstonVilla in Premier League. La notizia arriva in un periodo complicato a livello sportivo per la società, che a due giornate dalla fine del campionato è in piena lotta per un posto nella prossima Champions League dopo i due pareggi contro Bologna e Lazio. Ancora non è stato nemmeno annunciato il nuovo sponsor di maglia che potrebbe arrivare in tempo per il Mondiale per club, che partirà il 14 giugno negli Stati Uniti.LEGGI ANCHE: Juventus, Tether arriva a oltre il 10 per cento del capitale societarioFrancescoCalvolascia la Juventus: in carriera anche Barcellona e RomaFrancescoCalvo era entrato nel mondo del calcio nell’ottobre 2011 accettando l’incarico, proprio per la Juventus, di Commercial Director, che ha ricoperto fino al 2014 quando ottenne la promozione come Chief Revenue Officer. 🔗Leggi su Lettera43.it