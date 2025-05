Francesco Borrelli e le Regionali in Campania | “Rita De Crescenzo candidata? Pubblicità i follower non sono voti”

Francesco Emilio Borrelli analizza le elezioni regionali in Campania, approfondendo le candidature nel centrosinistra e le strategie proposte per sostenere i redditi più bassi. In un contesto politico in evoluzione, sottolinea l'importanza del dibattito e della partecipazione, affermando che "i follower non sono voti", e invitando a riflettere su un'elettorato consapevole.

Francesco Emilio Borrelli parla delle Regionali: dalle candidature nel centrosinistra (e non solo) alle proposte per i redditi più bassi. 🔗Leggi su Fanpage.it

