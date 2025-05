Francesco Baldini e la sfida salvezza | la Spal cerca il riscatto nei playout di Lega Pro

Francesco Baldini affronta una sfida cruciale: la salvezza della SPAL nei playout di Lega Pro. Dopo una prestazione deludente a Solbiate Arno, il mister cerca di trovare motivazioni e risposte per rianimare una squadra in difficoltà e rimetterla in carreggiata nel cammino verso la salvezza. Determinazione, spirito di squadra e voglia di riscatto saranno fondamentali.

In preda allo sconforto e alla ricerca di giustificazioni per una prestazione troppo brutta per essere vera della sua squadra, dopo la gara di Solbiate Arno (nella foto la disperazione di Zammarini al termine dei 90’) FrancescoBaldini si è aggrappato con tutte le energie che gli erano rimaste alla speranza di ribaltare la situazione e quindi centrare la salvezza nella gara di ritorno. Improvvisamente, gli sono tornati in mente i playout di serie B di tre anni fa (stagione 2021-22), quando dopo aver compiuto una grande rimonta in campionato al timone del Vicenza, fallì l’obiettivo agli spareggi contro il Cosenza. Vedendosi sfilare la salvezza dalle mani proprio sullo striscione del traguardo, dopo aver vinto la partita di andata davanti al proprio pubblico.Naturalmente il mister biancazzurro questa volta conta di prendersi la rivincita, seguendo le orme di quel Cosenza che contro ogni pronostico nel match di ritorno ribaltò il Vicenza – nel quale militava anche un certo Bruscagin – con doppietta di Larrivey (2-0 il punteggio al San Vito) vanificando il successo dei biancorossi firmato da Maggio nell’incontro del Menti (1-0). 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Francesco Baldini e la sfida salvezza: la Spal cerca il riscatto nei playout di Lega Pro

