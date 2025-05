Francesco Ambrosoli chi è il compagno di Simona Tagli e padre della figlia Georgia | Ci siamo ritrovati

Francesco Ambrosoli, compagno di Simona Tagli e padre della loro figlia Georgia, ha ispirato una storia d'amore travolgente. In un'intervista a Monica Setta per "Storie di donne al bivio", Simona ricorda il loro incontro al Giro d'Italia, definendolo un colpo di fulmine e rivelando la sua visione unica della famiglia.

"Tra me e Francesco fu un colpo di fulmine", ha raccontato SimonaTagli in un'intervista a Monica Setta a Storie di donne al bivio lo scorso maggio. "Eravamo al Giro d'Italia, che io presentavo: e ci siamo innamorati. Ho riconosciuto in lui il padre dei miei figli. La sua tattica? Era inusuale. Mi dava dei bidoni. Mi invitava a cena e non si presentava. Inizialmente mi era antipatico, poi si è dimostrato essere molto affine a me. Eravamo diversi ma con 'affinità elettive'. Il progetto figlio è nato fin da subito ed era condiviso. Ho poi subito due aborti ma finalmente poi è arrivata Georgia".SimonaTagli e FrancescoAmbrosoli, dopo essere diventati genitori, si sono presi una pausa di riflessione che tuttavia ha significativamente compromesso la loro storia d'amore: "Speravo nel matrimonio, nel creare una famiglia, e invece non è avvenuto.