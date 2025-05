Francesca Polizzi denuncia stalking da parte di R e la fredda risposta della questura

Francesca Polizzi, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri in Uomini e Donne, ha denunciato stalking da parte di R, esprimendo il suo dolore sui social. La sua testimonianza, però, è stata accolta con una fredda risposta dalla questura, sollevando ulteriori interrogativi su come vengano trattate queste delicate situazioni. La giovane chiede supporto e giustizia.

Francesca Polizzi, diventata nota per la sua partecipazione nell’ultima parte della stagione di Uomini e Donne in veste di corteggiatrice di Gianmarco Steri, ha recentemente fatto sapere al mondo la sua profonda sofferenza attraverso i social. Con parole intense e cariche di emozione, la giovane ha voluto condividere il peso di un’esperienza dolorosa che la . L'articolo Francesca Polizzi denuncia stalking da parte di R e la fredda risposta della questura è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Francesca Polizzi denuncia stalking da parte di R e la fredda risposta della questura

