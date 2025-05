Francesca Pascale a GialappaShow | Il mio matrimonio? Un disastro La replica di Paola Turci

Il 12 maggio, Francesca Pascale ha debuttato come co-conduttrice di GialappaShow, rivelando il suo lato più personale e ironico. Sul palco, l’ex moglie disincantata ha svelato dettagli del suo matrimonio con una frase provocatoria che ha sorpreso e divertito il pubblico, accendendo la curiosità su ciò che seguirà. La replica di Paola Turci ha aggiunto un tocco speciale alla serata.

Il 12 maggio, FrancescaPascale è salita sul palco di GialappaShow nelle vesti inedite di co-conduttrice e in quelle – ben più intime – di ex moglie disincantata. Con l’ironia che la contraddistingue, ha lanciato una frase che ha lasciato il pubblico prima attonito, poi divertito e infine incuriosito: “Il mio matrimonio? Un disastro”. Un lampo d’ironia? Forse. Ma anche una confessione che, per chi sa leggere tra le righe, sa di qualcosa di più profondo.Quel palco comico si è trasformato per un momento in un confessionale, e Pascale, con un sorriso appena trattenuto, ha scoperchiato una verità che da mesi aleggiava senza mai trovare parole pubbliche: la fine dolorosa della sua relazione con PaolaTurci. Nessuna tragedia, nessun dramma plateale. Solo una constatazione, consegnata al pubblico con un filo di sarcasmo, nel tono di chi ha imparato a ridere anche delle ferite. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Francesca Pascale a GialappaShow: “Il mio matrimonio? Un disastro”. La replica di Paola Turci

