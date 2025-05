Frana sulla via Ninfina proseguono i lavori La strada resta chiusa

Sulla strada provinciale Ninfina, chiusa da quasi due settimane a causa di una frana, proseguono i lavori di ripristino. Il Comune di Bassiano comunica che, dalla mattina di ieri, sono stati avviati interventi per garantire la sicurezza della viabilità tra Sermoneta e Bassiano. La strada resterà chiusa fino al completamento dei lavori.

