Frana di Boccassuolo il rischio di una diga naturale sul torrente Dragone

Modena, 13 maggio 2025 – La frana di Boccassuolo desta preoccupazione per il possibile formarsi di una diga naturale sul torrente Dragone. Nonostante i tentativi di garantire un deflusso sicuro mediante canali laterali, la situazione rimane critica e richiede un monitoraggio costante da parte della protezione civile e degli esperti del settore.

Modena, 13 maggio 2025 – Frana di Boccassuolo, ora il pericolo è il rischio che si crei una diganaturale sul torrenteDragone. Nonostante il tentativo di deflusso in corso da giorni attraverso la creazione di canali laterali da parte delle ditte incaricate dalla protezione civile, infatti la Frana di Boccassuolo a Palagano continua a scendere verso il torrenteDragone, provocando l’innalzamento dell’alveo anche a causa di movimenti franosi non solo superficiali ma che agiscono in profondità. A rendere noto quanto sta accadendo sull’Appennino modenese è la Provincia di Modena. A preoccupare è soprattutto la possibilità che possa crearsi una diganaturale sul torrenteDragone, potenzialmente rischiosa per il territorio circostante. “Si tratta di un dramma che – spiega il sindaco di Palagano Fabio Braglia - quotidianamente cresce per dimensioni e criticità, e per questo è urgente e necessario ricevere sostegni ed aiuti concreti da parte delle istituzioni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Frana di Boccassuolo, il rischio di una diga naturale sul torrente Dragone

