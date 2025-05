Fragilità in corsia umanità in ascolto | l’Ospedale Buon Consiglio promuove una riflessione collettiva 

L'Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli invita a una riflessione collettiva sul tema della fragilità, fondamentale per il benessere umano. Il prossimo 14 maggio 2025, un evento presso la sede di via Manzoni approfondirà la necessità di riconoscere, accogliere e prevenire le vulnerabilità, promuovendo un ascolto attento e una cultura del supporto.

Riconoscere la Fragilità. Accoglierla. Prevenirla. Ma soprattutto, non ignorarla. È attorno a questo nucleo concettuale che si sviluppa l’evento promosso dall’OspedaleBuonConsiglio Fatebenefratelli di Napoli, in programma il prossimo 14 maggio 2025, nella sala conferenze della sede di via Manzoni 220.Intitolato “La Fragilità nei luoghi di cura: riconoscerla, accoglierla, prevenirla”, l’appuntamento nasce come spazio di riflessione condivisa su un tema che attraversa in profondità l’esperienza della cura e della relazione d’aiuto: la condizione fragile. Una condizione che non riguarda solo il corpo, ma anche l’equilibrio psichico, il contesto sociale e la dimensione spirituale di ogni persona.Abbiamo bisogno di ripensare il modo in cui ci prendiamo cura dell’altro, affermano gli organizzatori. 🔗Leggi su Ildenaro.it