FOTO Pioggia battente sull’Irpinia | cede l’asfalto sulla Statale

In Irpinia, il maltempo ha messo a dura prova la viabilità: a Montemiletto, forti piogge hanno causato il cedimento dell'asfalto sulla SS7 Appia. Intervenuti prontamente, i Carabinieri di Mirabella Eclano hanno messo in sicurezza l'area, garantendo la sicurezza degli automobilisti e il ripristino della normalità.

Tempo di lettura: < 1 minutoA Montemiletto, personale della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano è intervenuto lungo la SS7 Appia dove, a causa delle forti piogge, una porzione dell’asfalto si è sgretolata, in parte rialzandosi.I militari hanno subito messo in sicurezza l’area, garantendo la prosecuzione della circolazione.ANAS avvisata. Il sindaco di Montemiletto Massimiliano Minichiello: ” A causa delle forti piogge, una porzione dell’asfalto si è rialzata e sgretolata lungo la SS7 Appia, all’altezza del distributore Esso.Si ringraziano i Carabinieri e l’Anas per essere intervenuti in modo tempestivo per mettere in sicurezza l’area, garantendo la prosecuzione della circolazione con un senso unico alternato regolato da semaforo.Si registrano diversi interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio per effetto delle avverse condizioni meteorologiche che si prevedono per tutta la giornata di oggi. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Pioggia battente sull’Irpinia: cede l’asfalto sulla Statale

