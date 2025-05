Forteto | morto Rodolfo Fiesoli fondatore della Comunità Era stato condannato a 14 anni

È morto a Padova, all'età di 84 anni, Rodolfo Fiesoli, fondatore della Comunità Il Forteto. Al centro di una controversa vicenda giudiziaria, Fiesoli era stato condannato a 14 anni per abusi all'interno della comunità. Si trovava in detenzione domiciliare in una RSA al momento della sua scomparsa.

E' morto a Padova, a 84 anni, RodolfoFiesoli, fondatoredellaComunità Il Forteto. L'uomo, al centro di una controversa vicenda giudiziaria, è morto in una rsa padovana dove si trovava in detenzione domiciliareL'articolo Forteto: mortoRodolfoFiesoli, fondatoredellaComunità. Era statocondannato a 14 anni proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com © .com - Forteto: morto Rodolfo Fiesoli, fondatore della Comunità. Era stato condannato a 14 anni

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Morto Rodolfo Fiesoli, chi era il ‘profeta’ del Forteto - Nel 1978 il primo arresto fino alla condanna in via definitiva arrivata solo nel 2019. Stava scontando la pena a 14 anni e 10 mesi in una Rsa a Padova ... 🔗msn.com

E’ morto Rodolfo Fiesoli, fondatore del Forteto. Scontava una pena di 14 anni - L’83enne è deceduto in una casa di riposo di Padova dove si trovava per scontare la condanna per maltrattamenti e abusi su minori ... 🔗msn.com

E' morto Rodolfo Fiesoli, era in detenzione in rsa per il caso Forteto - Rodolfo Fiesoli, fondatore della comunità Il Forteto al centro di una controversa vicenda giudiziaria, è morto all'età di 84 anni nella rsa di Padova dove si trovava in detenzione domiciliare. Fiesoli ... 🔗ansa.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sergio Humberto : il video dell'infermiere malato di Covid morto a 28 anni

La pandemia di coronavirus continua ad avere vittime in tutto il mondo, anche tra medici e infermieri.