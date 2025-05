Forte scossa di terremoto | paura e gente in strada Evacuata l’università

Una forte scossa di terremoto ha colpito Pozzuoli, ai Campi Flegrei, portando panico tra la popolazione e costringendo all'evacuazione dell'università. Con una magnitudo di 4.4, il sisma ha scosso la tranquillità della città, lasciando molti in strada. Ecco una guida pratica su come affrontare queste situazioni di emergenza.

Una scossa improvvisa scuote la tranquillità di Pozzuoli, ai Campi Flegrei, lasciando la popolazione con il fiato sospeso. La terra ha ruggito con una magnitudo di 4.4, e la paura si è diffusa rapida come un’onda. Ma cosa fare in questi momenti di tensione? Ecco una guida pratica per affrontare l’emergenza con lucidità.>>Violenta tempesta di grandine sulla città, strade imbiancate e allagamentiPrima di tutto, essere preparati è fondamentale. Pianifica un piano di emergenza con la tua famiglia: conosci i luoghi sicuri della tua casa e stabilisci un punto di ritrovo esterno. Non dimenticare di preparare un kit di emergenza con tutto il necessario: acqua, cibo non deperibile, torce e batterie. La sicurezza inizia con la prevenzione.Fortescossa di terremoto ai campi flegrei Durante il terremoto, mantieni la calma e prendi, copriti e riparati. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Terremoto, forte scossa ai Campi flegrei, magnitudo 4,4: sentita anche a Napoli, paura tra cittadini - Ignota la magnitudo Terremoti, forte scossa a Napoli. Avvertita in diversi quartieri La scossa di terremoto avvertita a Napoli e nei Campi flegrei alle 12.07 è di magnitudo 4.4 secondo la prima rileva ... 🔗msn.com

Terremoto oggi ai Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.4. Paura anche a Napoli - (Adnkronos) - Scossa di terremoto oggi, martedì 13 maggio, ai Campi Flegrei nel napoletano. Il sisma alle 12.10 di magnitudo 4.4 secondo l'Ingv. Evacuata la sede dell'Università Federico II di Napoli ... 🔗msn.com

Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.4. Paura a Napoli, gente in strada - Il sisma è stato avvertito in diversi quartieri del capoluogo campano. Al momento non si hanno notizie di feriti o danno ... 🔗quotidiano.net

Potrebbe interessarti su Zazoom

Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 scuote i Campi Flegrei: paura tra la popolazione

Nella notte del 13 marzo 2025, alle ore 1:25, una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro in mare a circa 2 chilometri di profondità nei pressi di via Napoli a Pozzuoli.