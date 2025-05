Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli alle 12 07

Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli alle 12:07, suscitando panico tra i residenti. Il tremore è stato percepito in tutta la zona dei Campi Flegrei e nei comuni limitrofi, lasciando la popolazione in allerta. Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini.

