Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei | magnitudo 4 4 avvertita a Napoli e provincia

Paura tra la popolazione, gente in strada. Registrate altre due scosse di magnitudo 2.1 e 3.5. In corso verifiche su eventuali danni.Una Fortescossa di terremoto è stata nettamente avvertita oggi, martedì 13 maggio, alle ore 12:07 in tutta l’area dei CampiFlegrei e in gran parte della città di Napoli. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un evento sismico di magnitudo 4.4, con epicentro localizzato nell’area flegrea (latitudine 40.82, longitudine 14.11) a una profondità di circa 3 chilometri.La scossa ha provocato grande allarme tra la popolazione, svegliando vecchie paure legate al bradisismo flegreo. Il sisma è stato avvertito distintamente in diversi quartieri di Napoli, dal Vomero a Posillipo, così come nei comuni limitrofi come Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Giugliano. 🔗Leggi su Puntomagazine.it