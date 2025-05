forte scossa di terremoto ai campi flegrei avvertita anche a napoli

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito oggi i Campi Flegrei, con epicentro a soli 3 km di profondità. Registrata alle 12:07, la scossa è stata avvertita intensamente anche a Napoli, creando panico tra la popolazione e destando preoccupazione per la sicurezza dell'area. Maggiori dettagli seguiranno nel prosieguo della notizia.

Tempo di lettura: < 1 minutoUna scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito stamani la zona dei CampiFlegrei. Il sisma si è verificato alle ore 12,07 ad una profondità di 3 km con coordinate geografiche 40.8245, 14.1117.La scossa è stata avvertita in modo molto Forte in città, anche oltre l'area flegrea. A seguito del sisma, la sede di Ingegneria dell'Università Federico II è stata evacuata per precauzione.Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre la popolazione ha percepito chiaramente il movimento tellurico. Al momento non si segnalano danni significativi, ma la paura tra i cittadini resta alta, considerando la frequente attività sismica della zona.