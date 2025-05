Forte Scossa di Terremoto a Napoli avvertita anche in tutta la provincia

Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli, avvertita chiaramente anche in tutta la provincia. I Campi Flegrei hanno tremato, provocando preoccupazione tra i residenti. La redazione, testimone dell'intensità del fenomeno, ha percepito la scossa in modo marcato, con segnalazioni di movimenti tellurici che si sono estesi su un'ampia area circostante.

La Scossa è stata avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei e l’abbiamo sentita qui Forte in Redazione a Napoli, ma anche in tutta la provincia. 🔗Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli alle 12.08 - Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli alle 12.08. La scossa è stata avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei, nel Comune di Napoli e nei comuni della provincia. 🔗ilmattino.it

Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei: sisma alle 12,08 - Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico presente sul sito Fanpage.it sono da intendersi di proprietà dei fornitori, ... 🔗fanpage.it

Terremoto oggi a Napoli, scossa nei Campi Flegrei di magnitudo 2 alle 14.38 - Una scossa di terremoto si è registrata nei Campi Flegrei alle 14.38; si tratta del secondo evento distintamente avvertito questo lunedì, dopo la scossa all’alba. 🔗fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Graviators, tenetevi forte per un'azione tutta gravitazionale

Lo studio Couch in the Woods è entusiasta di condividere la data di uscita del suo divertentissimo, arcade e super competitivo titolo: Graviators.