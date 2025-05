Formazione incentivata per le figure di sistema | il comunicato Ancodis

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Ancodis in merito alla carenza di informazioni sulla formazione incentivata per le figure di sistema. La nota stampa esprime la necessità di aggiornamenti e chiarimenti, evidenziando l'urgenza di affrontare questa tematica cruciale per il settore. Di seguito il testo integrale del comunicato.

Riceviamo e pubblichiamo il comunicatoAncodis riguardante la mancanza di notizie circa la Formazioneincentivata per le figure di sistema. Ecco il testo integrale della nota stampa. Ancodis: AAA.cercasi notizie sulla Formazioneincentivata per le figure di sistema Negli scorsi mesi di settembre e ottobre si è svolta la prima annualità del percorso di Formazione . Formazioneincentivata per le figure di sistema: il comunicatoAncodis Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

