Formazione e pensiero critico Gli antidoti all’uso sbagliato dell’IA

I “Seminari di Langa”, promossi dall'Istituto Bruno Leoni nel suggestivo castello di Grinzane Cavour, hanno affrontato con rigore il tema del lavoro nell'era dell'Intelligenza Artificiale. Con l'obiettivo di fornire concrete soluzioni ai decisori, si è evidenziata l'importanza della formazione e del pensiero critico come antidoti per prevenire l'uso improprio della tecnologia.

Si sono conclusi con concrete indicazioni ai decisori istituzionali e sociali i primi "Seminari di Langa" sul lavoro al tempo della Intelligenza Artificiale promossi dall'Istituto Bruno Leoni nella cornice austera del castello di Grinzane Cavour. L'ormai piu che ventennale think tank di matrice liberale si è ora dotato di un laboratorio denominato Reinventing Work e dedicato al progetto di una radicale trasFormazione delle istituzioni del lavoro in quanto espressione delle vecchie produzioni seriali.Ai seminari hanno partecipato accademici, esperti e rappresentanti delle istituzioni come il Presidente della Regione Piemonte Cirio e, da remoto, i ministri Valditara e Zangrillo. Il tutto è stato coordinato dall'ex ministro del lavoro Maurizio Sacconi (nella foto). Le quattro sessioni hanno espresso preoccupazione per il confronto tra l'uomo e le macchine intelligenti individuando pericoli di sostituzione e di subalternità.

