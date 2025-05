Forlì conferma Alessandro Miramari | il tecnico guiderà la squadra in Serie C

Il Forlì ha scelto di puntare su Alessandro Miramari per la stagione 2025-26, confermando il tecnico bolognese alla guida della squadra. Dopo otto anni di assenza, il Galletto torna in serie C, con l’obiettivo di sfruttare l'esperienza di Miramari per raggiungere traguardi ambiziosi. Grande attesa per un nuovo inizio.

Il Forlì sferra la mossa del cavallo e blinda AlessandroMiramari. Sarà il 54enne tecnico di Bologna a sedere sulla panchina biancorossa anche nella stagione 2025-26, quella che coinciderà con il ritorno del Galletto in Serie C a distanza di 8 anni dall’ultima apparizione. Diradata la cortina fumogena che aleggiava intorno alla figura di Miramari – attenzionato da club prestigiosi di Lega Pro coi quali ci sono stati abboccamenti –, dal comignolo della sede di viale Roma si è levata la tanto sospirata fumata bianca. Che ha messo d’accordo tutti, inclusa la tifoseria, presso la quale l’uomo gode di un consenso plebiscitario.Ieri l’annuncio ufficiale, in cui si osanna il "mister felsineo, artefice della cavalcata verso la Serie C in una stagione scandita da numeri senza precedenti: 84 punti (media 2,47 a partita), 75 gol fatti e il nuovo record di 13 vittorie consecutive a coronare una storica promozione". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì conferma Alessandro Miramari: il tecnico guiderà la squadra in Serie C

Potrebbe interessarti su Zazoom

TALE E QUALE SHOW LA FINALISSIMA : Quarto giudice Alessandro Siani

Il giorno della finalissima ? arrivato. Venerd? 20 novembre andr? in onda alle 21.25 la decima e ultima puntata di ?Tale e Quale Show?, il variet? di Rai1 condotto da Carlo Conti, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.