Fondo da 2 milioni per i negozi | Rifiuti rimborsi fino al 100% Si calcoleranno in base all’impatto

Sgravi dal 40% al 100% sulla Tari a seconda della durata del cantiere e dell’impatto che questo avrà sulle attività. Palazzo Vecchio, in queste settimane, è al lavoro per dare risposte a tutti quei commercianti che temono di dover soccombere a causa dei lavori per la linea 3.2.1. La novità, non di poco conto, sono due: la prima riguarda direttamente gli esercenti che non dovranno più presentare alcuna domanda al Comune, perché gli “sconti“ verranno calcolati sulla base delle utenze. La seconda è il tavolo permenente di confronto con le categorie istituito dagli assessorati alla Mobilità e allo Sviluppo economico che consentirà di fare analisi puntali, cantiere per cantiere, ex ante e in itinere, di modo da minimizzarne gli impatto e prendere in carico le richieste dei commercianti nelle varie zone per migliorare la gestione delle lavorazioni ascoltando in tempo reale le necessità e fornire risposte puntuali", fa sapere l’assessore Andrea Giorgio. 🔗Leggi su Lanazione.it