Fondi esauriti per impianti fotovoltaici nel Mezzogiorno | oltre 10mila richieste

I fondi destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici per famiglie a basso reddito nel Mezzogiorno sono esauriti, con oltre 10.000 richieste pervenute. Il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha confermato la notizia, sottolineando l'importanza del Reddito Energetico nazionale nel promuovere l'energia sostenibile e l'autosufficienza energetica nelle regioni meridionali.

Le risorse destinate alle Regioni del Mezzogiorno per la realizzazione di impiantifotovoltaici domestici nelle famiglie a basso reddito, nell'ambito del Reddito Energetico nazionale, risultano terminate. Lo rende noto il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica aggiungendo che lo sportello telematico del Gse, aperto alle 12 di oggi, ha infatti registrato oltre10milarichieste di accesso al beneficio da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, esaurendo 80 dei cento milioni messi a disposizione nel 2025.Restano a disposizione circa 10 milioni dei 20 milioni dedicati alle Regioni del centro nord e alle provincie autonome."Il risultato testimonia il forte interesse per una transizione energetica equa e inclusiva", ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto Fratin. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fondi esauriti per impianti fotovoltaici nel Mezzogiorno: oltre 10mila richieste

